Richard Gere minacciò azioni legali contro un talk show per averlo etichettato come sex symbol

Migranti : Iezzi (Lega) - 'Salvini in tribunale - Richard Gere sul set e clandestini liberi' Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Inaccettabile la decisione del giudice di Catania che ha scelto di liberare degli immigrati irregolari. Una certa ...

Migranti : Lega - 'tunisino libero - Salvini in tribunale - Richard Gere a Hollywood' Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Tunisino liberato a tempo di record. Stupisce che la giustizia italiana di fronte al solito ricorso di un immigrato ...

"Non temere - ti aspettiamo!" : Salvini smaschera Richard Gere - lo umilia con una frase Matteo Salvini non usa giri di parole: "Cambio di priorità per Richard Gere che preferisce stare a Hollywood anziché venire in tribunale a Palermo ...

Open Arms - Richard Gere non va in tribunale. Salvini : "Preferisce stare a Hollywood" L'Ong comunica che il divo di Hollywood non sarà presente in aula il prossimo 6 ottobre per impegni cinematografici. Per lui verrà scelta un'altra ...

Open Arms - Richard Gere non sarà in aula. Né ufficiale - né gentiluomo : né teste “spettacolare” contro Salvini Tanto rumore per nulla: alla fine, Richard Gere non sarà in aula a Palermo per la prossima udienza del processo Open Arms in programma il prossimo ...