Renault - Kardian | la prima immagine del frontale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Laha diffuso una nuovadella, la B-Suv che debutterà il prossimo 25 ottobre a Rio de Janeiro. Inizialmente commercializzata in America Latina, la vettura dovrebbe avere un "respiro" globale. Sui gruppi ottici si gioca la personalità del modello. Dopo l'antedella coda, ora è la volta del. L'suggestiva in penombra mette in risalto tre elementi della vettura: il logo di nuova generazione al centro della mascherina, i mancorrenti sul tetto e le luci diurne a Led, che potrebbero quindi essere separate dai fari principali. Nell'occasione, laha confermato anche che lamisura meno di 4,15 metri di lunghezza, dato ben distante dai 4,22 della Captur europea.

ha diffuso le anticipazioni di una nuovo B - Suv denominato. La sua presentazione ufficiale è programmata per il 25 ottobre a Rio de Janeiro, con un lancio iniziale previsto in America Latina e successivo sbarco atteso anche in Europa, Italia

