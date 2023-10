Reijnders si è preso il Milan | da Pioli a Leao | tutti stravedono per lui

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tijjani, centrocampista del, ha il primato tra i rossoneri per i minuti in campo. Gli manca soltanto il gol ma arriverà presto

1 Otto partite, otto volte in campo. Sette da titolare, una partendo dalla panchina, nella prima partita del girone di Champions League contro il Newcastle. Tijjanisi èil Milan, in poco tempo è diventato un titolare per Pioli , che in questo inizio di stagione non ha mai rinunciato a lui. Arrivato in estate dall'Az Alkmaar, dopo una lunga e ...in controtempo, l'estremo difensore laziale ha solo toccato una sfera, che ha gonfiato la ...aggirava tutta la difesa laziale portando palla da sinistra fino alla parte opposta dell'...

Il centrocampista olandese, stando ai dati delle gare giocate, è già uno degli irrinunciabili per i rossoneri. Tijjani Reijnders ha impressionato in questo inizio di stagione e Stefano Pioli ha sicura ...Blog Calciomercato.com: Per un'ora esatta, Sarri ha bloccato il Milan con una Lazio molto corta, ma non disposta su due file. A centrocampo, gli aquilotti giocavano con una specie ...