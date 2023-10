Regioni | Fedriga lancia l’allarme | “Paese rischia di impoverirsi”

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In una intervista che ha rilasciato alla ‘Stampa’ è intervenuto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, MassimilianoSe non è un allarme allora davvero poco ci manca in merito alle ultime dichiarazioni che arrivano direttamente da Massimiliano. L’attuale governatore della regione Friuli Venezia Giulia è attualmente impegnato in merito al secondo “Festival delle“. In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” ha precisato: “C’è un divario sociale che sta aumentando con l’inflazione, dobbiamo stare attenti perché ilseriamente di”. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano(Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso tempo, però, il politicola sua idea: ...