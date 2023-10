Regioni | Fedriga | Dibattito su nuove regole patto stabilità valorizzi investimenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Torino, 2 ott. (Adnkronos) - "Auspichiamo che ilsulledeldiche ci attendono a breve sappia valorizzare e tutelare proprio gli, vettori di sviluppo concreto e duraturo. Unche non può e non deve risolversi in un passaggio tecnico e burocratico ma deve essere l'occasione per definire, con coraggio, una nuova visione storica che tenga conto del benessere di tutti i cittadini, della loro salute, della salubrità dell'ambiente, delle giovani generazioni e della qualità della loro educazione, degli anziani e della loro assistenza. L'apporto del sistema dellealeuropeo non potrà che essere in questa direzione". Così il presidente della Conferenza delle ...