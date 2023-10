Real Madrid | Ancelotti | «Lasciare il Napoli la decisione migliore»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro ilCarlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del. PAROLE – «Tornare aè un po’ un ritorno al passato, ricordare il periodo passato qui, ci sono stati momenti buoni, momenti meno buoni e si viveva in una città meravigliosa. Resterà il ricordo di una esperienza positiva. E’ la partita più difficile della fase a gironi per noi, latà è che la maglia delpesa per tutti, in maniera positiva per noi ma anche per gli avversari. ilè un’istituzione in ...

In questo articolo dedicato andremo a scoprire Dove vedere le squadre italiane impegnate in Champions League : in questo caso Napoli-Real ...

Si è tenuta oggi la conferenza di Ancelotti per la vigilia di Napoli -. Il tecnico di Reggiolo è tornato allo stadio Maradona per presentare la sfida di domani valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: con lui in conferenza c'...Tramite i profili social ufficiali, la SSC Napoli invita i tifosi a recarsi allo Stadio Maradona alle ore 18:00 in previsione della partita contro il. In occasione della gara di Uefa Champions League contro il, in programma domani alle ore 21:00, in considerazione dell'elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli ...

Napoli-Real Madrid, Ancelotti: "Partita tra due squadre molto forti" Sky Sport

Napoli, la conferenza di Garcia verso il Real Madrid LIVE Sport Mediaset

Il Napoli non ha mai perso nelle precedenti 5 gare interne disputate in Champions League, 3 vittorie su 3 nella fase a gironi (4-1 al Liverpool, 4-2 all' Ajax e 3-0 ai Rangers) a cui hanno fatto ...Il Napoli non ha mai perso nelle precedenti 5 gare interne disputate in Champions League, 3 vittorie su 3 nella fase a gironi (4-1 al Liverpool, 4-2 all' Ajax e 3-0 ai Rangers) a cui hanno fatto ...