All'interno della struttura non è rimasto alcun migrante, dopo la sentenza del tribunale di Catania che ha dichiarato illegittimo il provvedimento del questore diperché in contrasto con la ......il giudice di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento del questore di, ... Paradossalmente, il fascicolo processuale era ''. Il Tribunale di Catania, nella persona di ...

Ragusa, vuoto il centro per rifugiati dopo la sentenza del tribunale di Catania TGCOM

Festival Barocco&Neobarocco, le mostre fino al 22 ottobre a Ibla ... Interni

In provincia di Ragusa si è svuotato il centro di trattenimento per rifugiati richiedenti asilo, aperto appena sette giorni fa nell'area industriale Modica-Pozzallo. All'interno della struttura non è ...Debutto amaro per le Women all'Opening Day 2023 di Schio. Le ragazze di Restivo soffrono la fisicità di Campobasso che fa il vuoto dentro l'area con Kunaiyi e Dedic. Raca ...