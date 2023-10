Raffaele e la Sla che avanza | “Non ci arrendiamo” Video-Foto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Ma l’America è lontana, Dall’altra parte della luna”, cantava Lucio Dalla in una delle sue canzoni capolavoro, “Anna e Marco”. “Se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia… Marco che vorrebbe andar via…”. Il nostro lupo purosangue irpino èBaldares, la cui battaglia per lenire le gravi conseguenze neurodegenerativa della Sclerosi Laterale Amiotrofica, è sotto i riflettori da molti mesi. Da quando, ricordiamo, la sua Daniela nel giorno della festa del papà, ha attivato una raccolta fondi su“GoFundMe” (CLICCA QUI PER VISUALIZZARLA O PARTECIPARE) , affinchè si potesse raggiungere l’importo necessario per sostenere i viaggi in America, unico Continente al momento dotato di strutture sanitarie che prevedono cicli di cure adeguate per rallentare le conseguenze della Sla. Ma salatissime in termini econimici. Ora ...