Il report appena concluso di Facile.it e Consumerismo No profit hanno analizzato le principalidi spesa familiare per capire quali sianocresciute di più nell'ultimo anno e quali...E non solo. Il supervissuto è un esperimento di copia e incolla filologicamente ineccepibile ... e una finta polifonia diconcordati nel rievocare un uomo, un artista e alcuni periodi ...

Quelle voci su Meghan Markle e l'ingresso in politica negli Usa ilGiornale.it

Quelle voci petulanti sulle colpe della scuola, cicaleccio petulante e pretenzioso La Gazzetta del Mezzogiorno

"Siamo partiti contratti, lenti, quasi a voler attendere. Il gol del Rimini ci ha svegliato e a quel punto si è visto il vero Cesena". Raimondi chiede scusa ai tifosi del Rimini ...In settimana in quel di Napoli era scoppiato il caso Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano era finito al centro di una bufera mediatica scatenatasi per via di un video postato sul profilo TikTok uff ...