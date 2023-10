Quella voglia | di pochi | di Governo Tecnico che non si realizzerà

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È davvero realistica la possibilità di unin Italia nei prossimi mesi? A volte giornalisti e analisti farebbero bene a non confondere i propri desideri con la realtà. Non è il 2011 ed è evidente a tutti. La maggioranza di centrodestra è ampia e ad oggi non ci sono mai state defezioni o rotture, al contrario di quanto avvenne con Fini nel 2010; lo spread è quasi a 200 e non a 600, per lo più derivante da dinamiche economiche internazionali; non c’è una crisi finanziaria generalizzata in corso in tutto il mondo, almeno per ora; paesi come Germania e Francia sono molto più deboli e instabili rispetto all’epoca di Monti; infine ilMeloni non ha avuto particolari attriti né con la Commissione Europea né con i principali paesi europei. Dunque, di cosa parliamo? Semplicemente del sogno di un pezzo di classe dirigente ...