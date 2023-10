Quanto costa un videogioco

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La passione per i videogame può essere estremamente costosa, soprattutto per quei giocatori che desiderano possedere fin dal giorno di lancio i nuovi titoli e che hanno modo, ogni mese, di consumare anche due o più prodotti delle tante case di sviluppo: facendo riferimento al mercato console, infatti, è necessario investire somme superiori ai cinquanta, sessanta euro per ogni nuovo gioco. La risposta a questa situazione, proposta riadattando un fenomeno già noto nel mondo dell’intrattenimento, è stata la creazione di servizi di abbonamento, il primo è stato l’Xbox Game Pass, seguito dalla PlayStation Plus Collection, capaci di offrire vaste librerie di giochi in formato digitale ad un prezzo mensile e fisso. La soluzione, fin dall’anno di lancio, il 2017, ha raccolto consensi nel pubblico di videogiocatori, che hanno trovato nell’abbonamento un modo per recuperare titoli più o meno ...