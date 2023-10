Quante posizioni guadagna Sinner nel ranking ATP a Pechino? Sorpasso a Rublev | obiettivo Panatta

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jannik, nonostante i problemi di salute, si è qualificato per la semifinale dell’ATP di2023, superando in tre set (e due ore e mezza di partita) il bulgaro Grigor Dimitrov. Grazie a questo risultato, il classe 2001 è già sicuro di averto una posizione nelATP: con 4555 punti ha infatti scavalcato il russo Andrey, fermo a 4515. Il portacolori del Bel Paese si trova ora ad un vero e proprio bivio con la storia: qualora approdasse in finale, effettuerebbe infatti un doppio balzo, mettendosi alle spalle il danese Holger Rune ed il greco Stefanos Tsitsipas, diventando il n.4 della classifica mondiale. Si tratterebbe di un risultato epocale, che gli consentirebbe di eguagliare Francesca Schiavone ed Adriano, gli unici due italiani a spingersi ...