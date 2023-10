(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nella mattinata italiana di oggiè approdata agli ottavi di finale del WTA 1000 di: l’azzurra ha incamerato 120 punti. Lunedì 9 ottobrescarterà i 60 punti del suo 17° miglior torneo, quindi al momento ne hati 60 netti e così nel ranking virtuale l’azzurra si trova al 30° posto.era 36ma nell’aggiornamento di questa mattina a quota 1330, ed ora è virtualmente 30ma con 1390, ed è già certa di aver ritoccato il proprio best ranking (era stata al massimo 33ma) e di aver scavalcato Elisabetta Cocciaretto, ferma a quota 1370, diventando1 d’Italia. Qualora l’azzurra dovesse poi spingersi ai quarti, allora incasserebbe altri 95 punti, per complessivi 1485 ed il 29° posto virtuale, mentre con l’accesso in semifinale, che ...

Luca Nardi ha vinto il Challenger di Porto e ha conquistato 125 punti pesantissimi per il ranking ATP. Il tennista italiano ha infatti scalato in ...

L’azzurro Matteo Arnaldi ha battuto nel terzo turno del tabellone principale degli US Open 2023 di tennis il britannico Cameron Norrie: per il ...

Martina Trevisan sorprende nel WTA1000 di Guadalajara, in Messico. Sul cemento centroamericano, la toscana si è tolta la soddisfazione di ...

...leggere quelle polemiche "anche recenti - sui professionisti "non lucani" che occupano... realizzato dalle Camere di commercio, mediante delle domande rivolte alle imprese ("di quali e...hanno partecipato al processo " dai gruppi nazionali alle assemblee continentali - , inoltre,... Ciò non significa che, pur nella varietà delle, non ci sia un bruciante desiderio che i ...

Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini a Pechino Balzo in classifica, è la numero 1 d’Italia! OA Sport

Quante posizioni guadagna Camila Giorgi nel WTA di Guadalajara e dove può arrivare: Trevisan nel mirino OA Sport

L' oroscopo dell'amore di martedì 3 ottobre 2023 vede una forte risalita per quanto riguarda i segni del Sagittario e della Bilancia. A seguire approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti i ...Scopri le previsioni dell'oroscopo Scorpione a cura di Paolo Fox per la settimana dal 02 ottobre al 08 ottobre 2023. Amore, lavoro e fortuna: le stelle svelano cosa ti aspetta nei prossimi giorni. Leg ...