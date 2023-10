Quando il bambino non smette di piangere | come capire cos’ha?

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Provate a immaginare di trovarvi in un mondo nuovo, con un corpo nuovo che non conoscete bene. L’ambiente attorno a voi è confuso, sfocato e pieno di cose che non capite, alcune vi mettono allegria, altre vi spaventano. Ogni sensazione è una nuova sensazione, ogni fastidio o dolore sono i più fastidiosi e dolorosi che abbiate mai provato in vita vostra. Vi muovete a malapena, non siete autonomi e non potete parlare. L’unico modo che avete per comunicare è. E voi che fate? Piangete ovviamente. Che i neonati piangano molto è tanto risaputo quanto scontato. Non hanno altro modo per farsi ascoltare e da un punto di vista evolutivo ha perfettamente senso: ci è impossibile ignorare il pianto di uncosa quel pianto vuole comunicarci, però, non è affatto semplice. Rappresenta una delle sfide da neo genitori imparare a ...