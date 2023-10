PS5 | codice errore CE-108360-8 | come risolvere?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In questa nuova guida vi spiegheremol’contrassegnato dalCE--8 che rischia di comparire su PS5 Se sulla vostra PS5 appare ildiCE--8, allora vuol dire che potreste avere problemi con la vostra telecamera HD PlayStation oppure con la PlayStation Camera. Di solito le cause dei problemi relativi agli accessori per l’ultima console Sony sono sempre un po’ ostiche da individuare, quindi vi offriremo delle soluzioni adatte ai problemi più comuni. Se quindi volete scoprireil fastidiosoCE--8 di PS5, allora non dovrete fare altro che dare un’occhiata a questa guida. Controllate ...