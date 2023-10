Processo ‘Mensa dei poveri’ | eurodeputata Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – L'di Forza Italiaè statadai giudici del tribunale di Milano a quattroe duenelribattezzatodeiche vede imputati politici e imprenditori per un presunto giro di tangenti., difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, era finita agli arresti domiciliari (poi revocati) nel novembre del 2019 per corruzione, false fatture e truffa ai ddell'Unione europea per circa 500 mila euro per i corsi di formazione dei dipendenti di Afol, agenzia per la formazione, orientamento e lavoro. Vicenda che aveva visto coinvolto l'ex direttore dell'ente regionale Giuseppe Zingale e l’allora socia della ...