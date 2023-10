Probabili formazioni Juventus-Torino | ottava giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ledi, match della settimadi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 7 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium. Grande attesa per un derby che i bianconeri non vogliono sbagliare. Dopo un buon inizio di stagione, Juric vuole conferme anche nella stracittadina. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, le scelte degli allenatori.– Si rivede Vlahovic dopo i problemi alla schiena. La lombalgia lo ha costretto a saltare Bergamo, ma tornerà in tempo per il derby, proprio come Milik. Gatti, Bremer e Danilo in ...