Primavalle – Uccide la madre per nasconderle un debito

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Un uomo di 59 anni ha chiamato i carabinieri per comunicare di aver ucciso ladi 88 anni allo scopo didi avere un. L’uomo reo confesso è stato portato a Regina Coeli. L’omicidio è avvenuto una decina di giorni fa in via Pietro Gasparri, a. I militari, su sua indicazione, hanno aperto un armadio trovandovi la poveretta ormai in avanzato stato di decomposizione dentro un sacco. Quale fosse il programma dell’omicida, disoccupato che viveva con la pensione della, non si sa al momento. A convincerlo a autodenunciarsi sarebbe stato il forte odore che proveniva dall’armadio che avrebbe comunque fatto scoprire il reato.

L'ha accoltellata e poi ha "sigillato" il corpo dell'anziana madre con alcuni sacchi dell'immondizia per nasconderlo infine nell'armadio della camera ...

Tremila euro non pagati al condominio e la vergogna di raccontarlo alla madre: sarebbe questo il movente dietro l'omicidio avvenuto nella ...È questa la descrizione, come riporta Fanpage, che gli inquilini del palazzo a, in cui si è consumato l' omicidio di una donna 88enne , forniscono ai carabinieri, riferendosi al killer reo ...

Sconcerto tra i residenti del palazzo di via Gasparri insospettiti dalla serranda abbassata da giorni: «Massimo Barberio era strano, ma la mamma Egidia viveva per lui» ...Ha confessato di aver ucciso la madre con tre coltellate al collo per un debito di circa 3 mila euro contratto con il condominio ...