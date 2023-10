Prima giornata Basket Serie A 2023 24 | il punto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nessuna sorpresa tra le big nella/24. I campioni d’Italia dell’ Olimpia Milano liquida Treviso per 86-80, mentre la Virtus Bologna esce vincente da Scafati per 81-75. Altrettanto fanno Venezia, 76-70 contro Tortona, e Brescia contro Pesaro(81-79). Pesante ko per Sassari, sconfitta in casa da Napoli(111-90). Nell’ anticipo, Trento supera Cremona 91-84./24: I RISULTATI TRENTO-CREMONA 91-84 OLIMPIA MILANO-UNIVERSO TREVISO 86-80 GIVOVA SCAFATI-VIRTUS BOLOGNA 75-81 VENEZIA-DERTHONA 76-60 BRESCIA-PESARO 81-79 DINAMO SASSARI-NAPOLI 90-111 LA CLASSIFICA OLIMPIA MILANO pt. 2 VIRTUS BOLOGNA pt. 2 VENEZIA pt. ...

Milano e Bologna partono bene all’esordio in campionato di Serie A. Ma se l’Olimpia soffre 40 minuti l’intraprendenza di Treviso per poi vincere soltanto in volata, la Virtus ...Coach Fovio: «Abbiamo buttato due punti con gli errori sia in difesa che in attacco, ma ora dobbiamo alzare la testa e pensare subito al Sassari» ...