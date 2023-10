Preolimpico di Volley Maschile | l’Italia batte il Qatar | secondo successo netto in competizione

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Rio de Janeiro – Arriva unperdel, alin svolgimento a Rio. Gli Azzurri di De Giorgi hanno vinto per 3-0 con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) sul. Il racconto della gara, le interviste, il tabellino e il calendario (feder.it) Gara senza particolari emozioni con Giannelli e compagni bravi a fare loro un match contro un avversario apparso non proprio irresistibile. Importante è stato comunque ottenere la vittoria e quindi punti preziosi a caccia di un posto tra le prime due di un raggruppamento che come preannunciato alla vigilia si sta dimostrando equilibrato con nessuna delle squadre intenzionata a cedere facilmente il passo. Per ciò che riguarda la gara, ...