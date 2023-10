Prendete Adli | volata scudetto | il dettaglio che può decidere tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Di solito il campionato lo vince chi trova le grandi prestazioni dei titolari, dei campioni, degli intoccabili lungo tutta la stagione. È andata così con il Napoli di Osimhen e Kvara, con il Milan di Leao e Tonali, con l'Inter di Lukaku. Quest'anno potrebbe essere diverso. Vista l'impressionante (e strana, rispetto al passato) mole di infortuni muscolari che si sta verificando in campionato e l'attenzione crescente dei dirigenti verso le rose equilibrate piuttosto che verso le formazioni titolari perfette, stanno diventando fondamentali i giocatori a cui anni fa non avresti chiesto nulla più di un sei politico in pagella. Vincerà chi avrà i tappabuchi più pronti a prendersi la scena, che non vuol dire per forza più forti. Un buon esempio è Ostigard che ha rinvigorito il Napoli di più quanto non abbiano fatto i titolarissimi. Dopo un anno da ultimo dei centrali e un inizio stagione in ...