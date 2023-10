‘Premio Tenco 2023’ dedicato a Jannacci Da Arbore a Consoli | da Finardi a Ron | i vincitori

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È dedicata a Enzo, nel decennale della morte, l’edizione numero 46 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio) in cartellone dal 19 al 21 ottobre al Teatro Ariston e in altre location sanremesi. A dare il titolo alla manifestazione, uno dei titoli più iconici del repertorio di, ovvero Vengo anch’io!, verso che compare a grandi lettere in locandina. Anche quest’anno tanti gli eventi in programma, a partire dalla masterclass che anticipa la rassegna mercoledì 18 ottobre con Paolo, Paolo Rossi, Paolo Tomelleri, Giorgio Verdelli ed Enzo Gentile. Novità assoluta di questo 2023 è il Premio SIAE, riconoscimento conferito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, per l’occasione, ad Enzo. Al figlio sarà donato il primo brano depositato in SIAE dal ...