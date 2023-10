Premio Tenco 2023 | con Enzo Jannacci nel cuore Venite anche voi?

Leggi su amica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilsi intitola Vengo anch’io!: c’è bisogno di aggiungere altro per farsi travolgere dall’allegro ricordo di? Al grande artista, scomparso 10 anni fa, è dedicata la 46ma edizione della Rassegna della Canzone d’autore, presentata al Teatro Franco Parenti di Milano. Appuntamento dal 19 al 21 ottobre al Teatro Ariston e in altre location di Sanremo. Giornata inaugurale mercoledì 18 ottobre. Quattro giorni di full immersion nella canzone d’autore in alcuni dei luoghi più belli della città dal pomeriggio a notte fonda. Quest’anno i premi vanno tra gli altri a Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Ron e RArbore, come operatore culturale. Arbore ringrazia in ...