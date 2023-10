Premio Nobel per la Medicina 2023 agli inventori del vaccino del Covid

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per la seconda volta nella storia delè stato premiato un. Quello del-19, la pandemia che ci ha colpito nel 2020 e che ancora oggi non siamo riusciti a debellare totalmente. Ma è stato grazie a due straordinari scienziati, se siamo riusciti ad avere a disposizione i vaccini per la sua L'articolo proviene da Il Difforme.

Sappiamo bene che ilrappresenta ormai più un fatto politico e geopolitico che scientifico o letterario e tende a mettere in evidenza la direzione del potere e le sue strategie. Ad onta dei morti che ...... conosce una paura peggiore di tutte le altre." Questa citazione non è tratta dall'opera di uno scrittore camerunense, o di un aspiranteper la letteratura di origine tunisina. Non ...

