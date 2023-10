Premio Nobel per la Medicina 2023 a Katalin Karikò e a Drew Weissman

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilper laè stato assegnato all’ungheresee a(Usa), per il loro impegno contro il Covid e per i vaccini. Ilè assegnato con un appannaggio di 11 milioni di corone svedesi (un milione di euro), da dividere tra i vincitori. Un milione di corone è stato aggiunto quest’anno, a causa dell’inflazione e della svalutazione della corona. Martedì verranno nominati i vincitori per la Fisica, mercoledì per la Chimica. Giovedì toccherà alla Letteratura, venerdì alla Pace e lunedì 9 ottobre all’Economia.per laIlper la, ufficialmente ...

Katalin Karikò e Drew Weissman hanno vinto il premio per la Medicina del 2023. Sono stati premiati dai membri del Karolinska Institutet "per le loro scoperte riguardo le modificazioni della base nucleosidica che ha permesso lo sviluppo di vaccini basati su mRna di grande successo alla fine del 2020.

L'annuncio è stato dato lunedì 2 ottobre al Karolinska Institute di Stoccolma, in Svezia.