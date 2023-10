Premio Nobel Medicina | rivolta dei camici no-vax | “Propaganda | schiaffo in faccia”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilagli scienziati Katalin Karikó e Drew Weissman, 'papà e mamma' dei vaccini mRna anti-Covid, è «solopolitica» e un «inai medici che lavorano in scienza e coscienza». E' questa la reazione, raccolta dall'Adnkronos Salute, di Barbara Balanzoni, dottoressa radiata dall'Omceo di Venezia per le sue posizioni su vaccini anti-Covid, e di Mariano Amici, medico di Ardea (Roma) dalla prima ora contro i vaccini anti-Covid. «Le invenzioni sono neutre - prosegue Balanzoni - dipende dall'uso che se ne fa, utilizzare la tecnologia mRna per un vaccino per me è una follia. Quindi questo è chiaramente unpolitico per incentivare l'uso e la distribuzione dei vaccini anti-Covid che sono stati già comprati». «Questoè un ...