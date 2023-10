Premier | l’agenzia delle entrate chiede il rimborso ai club per 150 milioni di tasse non pagate

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il dipartimento governativo non ministeriale del regno Unito, responsabile per la riscossioneimposte, appunto HMRC, gela idellaLeague: richiesto unpernondi 124,8di sterline (in euro, 144). Tale cifra, secondo quanto riportato da Daily Mail, includerebbe l’assicurazione nazionale sugli onorari degli agenti e sui diritti di immagine, nonché lesui benefit, ma, in particolare, sarebbe comprensiva anche degli accordi tra, giocatori e le loro famiglie, inclusi voli ed hotel. L’attenzione del fisco è stata allertata dall’utilizzo da parte deidel maggior campionato inglese, dei cosiddetti contratti di doppia rappresentanza che, ...