Preferito Grande Fratello | Beatrice non teme rivali | tra Heidi e Giselda chi la spunta? Ecco cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Stiamo per assistere alla settima puntata del, ma nel frattempo una domanda sorge spontanea: chi è ildella precedente puntata? Riaprono ionline relativi al concorrente più votato e che ci permettono di farci un’idea del sentiment.: chi è?Anche per questa settimana, è l’attrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.