Per il ruolo di postino candidature entro il 5 ottobre 2023, per quello di operatore di sportello la scadenza è lunedì 2 ottobre

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www. Poste .it o contattare 06 45263322. Tweet E - mail Altro Reddit Condividi su Tumblr ...

Roma – Poste Italiane comunica che in tutti i 393 Uffici Postali di Roma e provincia le pensioni del mese di ottobre sono in pagamento a partire da ...

Quelli che hanno ottenuto un voto inferiore a 70 di fatto, per, non sono in grado di imbucare una lettera o far firmare una ricevuta di ritorno di una raccomandata. La regione e le ...I cali maggiori sono per Saipem ( - 3,29%) e( - 2,75%). Cali di oltre il 2% per Erg, Fineco, Enel, Hera e ...

Mediobanca, nuovo azionista in campo: Poste Italiane è entrata nel capitale La Stampa

Poste italiane cerca nuovi postini: ecco i requisiti per partecipare entro il 5 ottobre ilmessaggero.it

Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 (o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110) e patente di guida in corso di validità. Sono questi i due requisiti ...Poste Italiane cerca urgentemente 3000 portalettere in tutte le province italiane. Le candidature devono essere inviate in questi giorni, perché la data di scadenza di presentazione delle domande è il ...