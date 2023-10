Pnrr | Salvini | “Vogliamo spendere tutto e bene”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – ''Il mio ministero ha 40 miliardi da investire del. Noi. Non si tratta di fare solo infrastrutture ferroviarie, ma c'è il tema casa e la riqualificazione urbana''. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in collegamento al Festival delle Regioni a Torino. ''Se l'Italia utilizzeràqueste risorse del-continua-, che sono un volano e un moltiplicatore di valore aggiunto e di Pil, avremo un Paese più moderno e con più infrastrutture. C'è fiducia nell'Italia che quest'anno crescerà, pur fra mille difficoltà, più della Germania, spenderà in legge di bilancio meno della Francia e ha meno infrazioni europee della Spagna. Se remeremo tuti nella ...