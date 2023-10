Pnrr | Fitto | 5a rata | consapevoli complessità | sereni per lavoro fatto

Proseguite per tutto il pomeriggio le riunioni della cabina di regia del Pnrr a Palazzo Chigi, presiedute dal ministro per gli Affari europei, ...

Il ministro per gli Affari Ue e ilha assicurato: "Avanti con le Regioni per accelerare e semplificare. È stata messa in campo una proposta di rimodulazione dell'intero Piano e al tempo stesso si sta lavorando per ...Sugli obiettivi della quinta rata delda centrare entro fine anno "guardo con consapevolezza alla complessità dei passaggi, ma anche ... Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Raffaele, ...

Pnrr, Fitto: Nei prossimi giorni sarà formalmente incassata terza rata ilGiornale.it

Pnrr, Fitto: “Su quinta rata consapevoli delle difficoltà ma sereni. Per la quarta verifiche in corso” la Repubblica

"Nei prossimi giorni completeremo la fase di verifica degli obiettivi della quarta rata" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.Il coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "credo non sia stato il ...