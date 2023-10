Pm | ' Trump ha commesso frodi | la giustizia prevarrà'

(Di lunedì 2 ottobre 2023) "Donalde gli altri co - imputati hannouna frode persistente e ripetuta. La settimana scorsa lo abbiamo dimostrato nella nostra mozione per un giudizio sommario. Oggi dimostreremo le ...

(ANSA) - WASHINGTON, 02 OTT - "Donald Trump e gli altri co-imputati hanno commesso una frode persistente e ripetuta. La settimana scorsa lo abbiamo dimostrato nella nostra mozione per un giudizio somm ...Donald Trump è entrato nel tribunale civile di Manhattan, dove oggi inizia il processo civile che lo vede accusato per aver gonfiato gli asset aziendali allo scopo di frodare banche e assicurazioni.