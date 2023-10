Piantedosi ‘festeggia’ il blocco dei migranti e distingue i tunisini dagli africani | pioggia di sfottò sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ha festeggiato ildi 62 partenze dida Sfax con una card in cui ha distinto glidai. E suisi è scatenata la polemica, visto che – fino a prova contraria – la Tunisia è in Africa. Non per il ministro dell’Interno Matteo, evidentemente, vista l’esultanza: “Una maxi operazione di sicurezza da parte delle Forze tunisine contro i tentativi di migrazione illegale. A largo di Sfax, sono stati bloccati 62 tentativi di partenze illegali”, ha scritto sui propri. Con un’aggiunta: “Intercettati 1000e 200che tentavano di partire per raggiungere l’Italia”. Quanto è bastato per scatenare gli utenti di X, il nuovo nome di Twitter. In molti hanno ricordato al capo del ...