Piantedosi contestato a Ventimiglia | il ministro evita di incontrare i giornalisti Al presidio le persone contrarie al centro per i rimpatri

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ildegli Interni Matteoè arrivato aperil sindaco in Comune insieme al Prefetto di Imperia. Fischiato, ha preferitore la visita del quartiere delle Gianchette, dove trovano riparo i richiedenti asilo respinti dalla Francia, e schivare le domande dei. A contestare ilun eterogeneo gruppo composto da volontari e attivisti, ma anche abitanti del comune di frontiera che dichiarano di sostenere l’attuale sindaco leghista, ma essere contrari all’apertura di un Cpr. “Per motivi diversi e per certi versi opposti – ci spiega alla Caritas l’operatore umanitario Jacopo Colomba – anessuno sembra volere un Cpr, che sarebbe eticamente discutibile oltre che inutile, perché la maggior ...

Roma, 2 ott. (askanews) – Per fronteggiare la questione dei migranti “abbiamo bisogno di tutti i tipi di struttura: nei Cpr vengono trattenuti i migranti che hanno commesso reati o si sono rivelati pa ...Un sopralluogo relativo alla possibile collocazione di un Cpr per trattenere i migranti in Liguria: questo uno dei motivi per cui Matteo Piantedosi si è recato questa mattina in visita a Ventimiglia.