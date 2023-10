Piacenza | nove agenti di polizia sotto inchiesta | arresti illegali e false dichiarazioni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Arresto illegale, calunnia e falso in atto pubblico. Sono le accuse formulate nei confronti di ottodella questura di, mentre un nono poliziotto è accusato diall’autorità giudiziaria. L’indagine – condotta dai carabinieri e coordinata dal sostituto procurato Daniela Di Girolamo – riguarda episodi dello scorso anno, verificatosi tra gennaio e luglio 2022, con una più recente coda relativamente alleinformazioni fornite al pubblico ministero. Le accuse a carico deglidella città emiliana, che operavano sulle volanti, sono state mosse – scrive il quotidiano locale Libertà – anche sulla base di intercettazioni e testimonianze. Mentre nei giorni scorsi risultano essere stati postisequestro anche i telefoni cellulari ...

Otto agenti della questura di Piacenza sono indagati con le accuse di arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico, mentre un nono poliziotto è ...

" Otto agenti della questura disono indagati con le accuse di arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico, mentre un nono poliziotto è accusato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Ne riferisce questa ...Arresto illegale, calunnia e falso in atto pubblico. Sono le accuse formulate nei confronti di otto agenti della questura di, mentre un nono poliziotto è accusato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. L'indagine - condotta dai carabinieri e coordinata dal sostituto procurato Daniela Di Girolamo - ...

Piacenza, nove agenti di polizia sotto inchiesta: arresti illegali e dichiarazioni false La Stampa

Arresti illegali, minacce e falso: nove poliziotti indagati a Piacenza Sky Tg24

PIACENZA – Otto agenti della questura di Piacenza sono indagati con le accuse di arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico, mentre un nono poliziotto è accusato di false dichiarazioni all’aut ...Sono le accuse di “arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico” le ipotesi di reato addebitate a otto poliziotti in servizio alla questura Piacenza. Un nono agente viene accusato di avere ...