Pfizer Italia entra nelle scuole | farà propaganda “contro la disinformazione” sul vaccino Covid agli alunni in conflitto d’interessi

Secondo la Bencini 'Il settore farmaceutico è un patrimonio per l'e un'opportunità di ... Lundbeck come Neurology Business Unit Head econ responsabilità su Malattie Rare ed Oftalmologia .... biochimica ungherese, è vicepresidente di Biontech, l'azienda che ha sviluppato il vaccino, ...L'epidemia a Bergamo non è colpa dell'Uomo di Neanderthal Andrea Casadio Pääbo è a sua volta ...

Pfizer Italia entra nelle scuole e nelle università con progetti “contro ... L'INDIPENDENTE

Pfizer lancia nelle scuole italiane un progetto contro la disinformazione scientifica arezzoinforma.it

Roma, 2 ott. (askanews) – Anna Maria Bencini è la nuova General Manager di Takeda Italia. Già alla guida della Divisione Oncologia, succede ad Annarita Egidi, che continuerà il suo percorso profession ...A chi sono raccomandati i nuovi vaccini, quando tempo dopo un’infezione si possono fare, quanto dura la protezione. Tutte le risposte ...