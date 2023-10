Secondo turno di serie C girone B e il big match di giornata vede di fronte il Perugia di Baldini e il Pescara di Zeman . Per il grifone esordio a ...

Zdenek Zeman , allenatore del Pescara , ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie C contro l’Arezzo Zdenek Zeman , allenatore ...

In seguito alla vittoria 3-2 sull’Arezzo, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi, come riporta ...

Il Pescara vince, ma Zeman non è contento della prestazione : "La maggior parte della squadra non stava bene..."

Posticipo del sesto turno di Serie C girone B e due decani della panchina si affrontano quando il Pescara di Zeman riceve in casa ...

In Serie C il Pescara parte favorito contro il Gubbio in una partita da almeno tre gol complessivi. Gol in arrivo anche in Malmo FF - Brommapojkarna e Jong Utrecht - Nac Breda. Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Dopo 13 giorni di stop, complice il rinvio del derby con il Pineto , torna finalmente in campo il Pescara di Zeman. L'occasione è ghiotta ed importante: il posticipo interno della sesta giornata contro il Gubbio. Entrambe le squadre sono imbattute e cullano sogni di grandezza, lo scontro diretto ...

Pescara, Zeman: “Mese decisivo, faremo una gran partita mettendo del nostro” ItaSportPress

Pescara, Zeman: "Gubbio avversario difficile. Braglia bravo sui concetti difensivi" Tutto C

I rossoblù stasera (ore 20.30) affrontano in trasferta il Pescara. Udoh sembra finalmente aver recuperato. Ballottaggio Spina-Galeandro. La partita Pescara - Gubbio di Lunedì 2 ottobre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 6a giornata del campionato di Serie C, calcio d'inizio alle ...