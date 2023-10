Pescara | Orgoglio Sportivo | Consegna della Bandiera Azzurra come ' Città Amica dello Sport

(Di lunedì 2 ottobre 2023)- Nel culmine dei Master Europei di Atletica Leggera presso lo Stadio Adriatico,è stata onorata con la prestigiosa, riconoscimento conferito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) alleche si distinguono nell'incoraggiare e promuovere la praticaiva, in particolare quelle attività legate alla corsa e al cammino, contribuendo al benessere delle comunità locali. L'Amministrazione comunale diha sostenuto con impegno questa iniziativa negli ultimi quattro anni e mezzo, e oggi ha ricevuto un ulteriore riconoscimento ufficiale. L'Assessore allo, Patrizia Martelli, ha dichiarato: "Questo riconoscimento rappresenta per noi tutti un ulteriore sprone e un incentivo a proseguire nel ...

... questo il suo nome all'anagrafe, nasce 100 anni a Manoppello, in provincia died ha ... che ha educato i figli, come hanno ricordato conoggi "liberi da preconcetti". Una figura di ...... il circuito di regate collegate alla 55esima edizione della Barcolana che dopoe Ancona, ... "Per noi", prosegue Giacon, "è un grandeche lo Jancris sia stato scelto come testimonial ...

Pescara, Orgoglio Sportivo: Consegna della Bandiera Azzurra come ... abruzzo24ore.tv

Duevie Trattoria Moderna a Pescara, dove percorrere la strada di ... Virtù Quotidiane

L'ex portiere Salvatore Pinna, attuale preparatore degli estremi difensori della Torres, a Rete8 parla della realtà rossoblu e fa un passo indietro ricordando il suo legame con ...PESCARA – “Rappresentano un orgoglio per l’intero Abruzzo le recenti nomine ad incarichi di alto prestigio di due abruzzesi. Piero Cipollone, già vice direttore generale di Banca ...