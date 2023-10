Perché Zelensky vuole rendere l’Ucraina un hub dell’industria militare

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 29 settembre si è aperta a Kyiv la prima edizione dell’International Defense Industries Forum, una kermesse organizzata dal governo ucraino con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra il Paese attualmente in guerra con la Russia e le grandi aziende di armamenti occidentali, il cui output risulta necessario alper riuscire a portare avanti i propri sforzi difensivi. Un evento che ha attirato l’attenzione di molti esponenti del settore: rappresentanti di più di 250 aziende provenienti da più di 30 Paesi si sono recati nella capitale ucraina per partecipare al forum, spesso accompagnati da esponenti politici legati ai vari dicasteri della Difesa o degli Esteri. Queste personalità hanno avuto modo, durante il forum, di rapportarsi direttamente con i rappresentanti ucraini per firmare contratti senza passare attraverso i governi occidentali, esplorare ...