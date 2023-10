Perché va difesa la pesca di Esselunga

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) C’era una volta il politicamente corretto, con la sua implicita ma palese volontà di imporre nuove convenzioni e schemi sociali, e di conferire all’uomo l’assoluta supremazia sull’universo, con la conseguente possibilità, anzi necessità, di cancellare norme e regole, e di riscrivere leggi e codici; la forzatura ideologica in nome della quale vita e società possono essere regolate in base ai soggettivi bisogni e ai mutevoli desideri di ciascuno, rendendo vero e giusto tutto e il contrario di tutto; una sorta di neo illuminismo globale che sovverte tradizioni e valori, che si permette di correggere e riscrivere la storia e di correggere l’attualità; che suggerisce ad alta voce di emanciparsi da costumi e pratiche religiose retrograde e conformiste per abbracciare definitivamente una nuova moderna società laica, non più imbrigliata in rigidi schemi e stucchevoli canoni etici e morali, ma ...