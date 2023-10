Perché Talk to me ha fatto impazzire come non mai gli amanti dell' horror

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Divenuto in poco tempo un vero e proprio caso mediatico (con serie e condivisibili ragioni),to Me, in sala dal 28 settembre, è l'opera prima di due YouTuber australiani, Danny e Michael Philippou. Noti con lo pseudonimo di RackaRacka, i due giovani cineasti navigano il mondo dei video sin dall'infanzia. Con un loro lavoro, intitolato Harry Potter Vs. Star Wars, hanno raggiunto circa 7 milioni di utenti in una sola settimana. Le premesse per il successo anche nei cinema, c'erano tutte, ma questo film sembra essere andato oltre. L'è un genere che conta tantissimi estimatori, eppure non è semplice rintracciare opere capaci di rendergli giustizia.to Me fa, decisamente, eccezione. Una paura incredibile che viene tutta dalla testa Al centroa pellicola un gruppo di ragazzi ingenui e annoiati – volti ...