Perché non dovremmo sottovalutare Gen V

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Come si supera questa nausea da supereroi? Non chiedetelo certo a Martin Scorsese. Per informazioni meglio rivolgersi a quel gruppo di ragazzacci brutti, sporchi, cattivi e soprattutto incazzati neri contro i Super.il segreto del successo di The Boys è soprattutto questo: essere arrivata proprio quando il pubblico iniziava a stancarsi dei cinecomics. Nello stesso anno in cui Avengers: Endgame chiudeva un’era del genere, la serie tv arrivava su Prime Video col suo carico di malessere nei confronti dei supereroi. Figure esaltata, descritte come star viziate ed egoiste, incapaci di pensare oltre il proprio enorme ego. Una serie tv sboccata, violenta e disinibita che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Una serie tv di successo, capace di sfornare personaggi iconici come Patriota e Butcher. Non sorprende quindi che The Boys abbia generato prima uno spin-off ...