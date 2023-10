Per le popolazioni del Nord il “vivere all’aria aperta si chiama Friluftsliv

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sono numerosi ormai gli studi che confermano i benefici che traggono il nostro corpo e la nostra mente nello stare a contatto con la natura. Ma se per qualcuno la cosiddetta forest bathing è una disciplina conosciuta da poco, per gli scandinavi è molto nota da lungo tempo. 170 milioni di ettari di foreste in meno entro il 2030 X, il modo discandinavo “all’aperto” Per le ...