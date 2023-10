Pensiero del giorno – La gratitudine

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nell’infanzia, non ricordo di aver ripetuto la parola ‘’ se non ascoltando le omelie religiose in cui si raccomandava di essere grati a Dio per le innumerevoli grazie che ci elargiva costantemente. Quindi per me era un dire ‘grazie’ più che altro automaticamente. Soltanto da poco tempo mi sono resa conto di quanto sia importante ringraziare sentendolo nella parte più profonda di sé. I saggi e gli insegnanti di formazione raccomandano di provareperché ciò rafforza il sistema immunitario, riduce la pressione sanguigna oltre che gli stati di ansia e di angoscia, rinforza i sentimenti positivi di letizia e di leggerezza, aiuta a superare i colpi del destino. Ci si può chiedere perché dovremmo provare, a chi sarebbero indirizzati i nostri ringraziamenti. Direi, a un’Entità che possiamo chiamare anche ...