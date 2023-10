(Di lunedì 2 ottobre 2023) Bergamo. Alterato dall’alcol, hato e importunato undinella serata di sabato 30 settembre. Le giovani passeggiavano in centro a Bergamo, lui le seguiva e cercava di attirare la loro attenzione. Finché loro, spaventate, si sono rifugiate in un bar. L’uomo, A.B., tunisino di 30 anni, ha cercato di seguirle all’interno del locale ma il titolare lo ha allontanato ed ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia deiche lo ha portato in caserma. Una volta identificato, l’uomo è stato lasciato andare ma appena fuori dalla stazione dei militari ha iniziato a dare in escandescenze. Si è messo a lanciare sassi contro la caserma, ad urlare e sputare, arrivando perfino ad abbassarsi i pantaloni in segno di disprezzo. Poi ha attraversato la strada in modo pericoloso, così i ...

... in questola cooperazione svizzero - europea è già iniziata. Il secondo "miliardo di ... Nel frattempo, il contributo è diventato unanel complesso gioco politico che accompagna le ...Smalling poi è unache ci manca molto, però questa solidità persa non è dovuta solo ai ... Non c'è tempo per piangersi addosso, anche se dentro ovviamente stiamo molto male: questo è il...

Pedina un gruppo di ragazze e aggredisce i carabinieri: 30enne in manette BergamoNews.it

Salernitana, Simy per provare a scacciare la crisi offensiva: di nuovo in gruppo il nigeriano ilmattino.it

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato anche sulla possibile svolta data da un confronto col gruppo Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del ...Una mossa a sorpresa, inaspettata, per provare a ridare, chissà, un pò di fiato all'attacco, la Salernitana ha infatti deciso di far tornare in gruppo ...