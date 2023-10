Paolo Meneguzzi attacca Fedez e Ambra | “Mie allieve massacrate a X Factor”

Leggi su biccy

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è tornato adrema questa volta non per la sua musica, ma per il suo metro di giudizio dimostrato a Xfiume in piena contro Ax e: “Trash, pappone” https://t.co/9e7vNPb2Tg — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 2, 2023 Nel dettaglio il cantante di VeroFalso hatocolpevoli di aver detto no alle audizioni alle Ragazze Punk, un quartetto di 16enni provenienti proprio dalla scuola di musica di. “Io ero in trasmissione nel pubblico ero lì per supportare una band della mia scuola, le Ragazze Punk, composta da quattro ragazze 16enni. I giudici hanno deciso di massacrarle senza motivo, ...