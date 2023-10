Pallanuoto femminile | le migliori italiane della prima giornata di A1 Roberta Bianconi è una certezza

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In scena ieri, eccezionalmente di domenica, gli incontri per laSerie A1 dial. Andiamo a scoprire nel dettaglio leazzurre di questo turno scelte da noi. LESERIE A1 DIArianna Gragnolati: tutto troppo facile per il Trieste sul Como, successo nettissimo. L’azzurra classe 1996 si esalta con addirittura sei marcature. Giulia Viacava: l’Ekipe Orizzonte Catania dilaga in casa sul Cosenza, le reti finali sono addirittura ventitré con quasi tutte le atlete di movimento a segno. Tre le marcature per il difensore classe ’94. Chiara Ranalli: la SIS Roma archivia la ...