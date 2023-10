Pagelle Sassuolo-Monza 0-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la settima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium partita viva con entrambe le squadre che provano a fare male senza speculare. Ilsicuramente parte meglio ed ha un paio di occasioni clamorose con Laurientè e Pinamonti. Ma anche ilnon è da meno e con Colombo e Ciurria si fa molto pericoloso. All’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa ilsta meglio e Kyriakopoulos a porta spalancata si divora letteralmente il gol dello 0-1. Rete che arriva qualche minuto più tardi grazie a Lorenzo Colombo: il centravanti delfa tutto lui, vince un ...

L’Inter perde incredibilmente per 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. Yann Sommer confeziona il risultato con una papera, 5. Nicolò Barella è rimasto ...

L’Inter ha perso la prima partita della sua stagione, capitolando in casa contro il Sassuolo per 2-1. Il peggiore in campo, secondo il Corriere ...

Sassuolo-Monza le pagelle e il tabellino della partita . La settima giornata si conclude con le tre gare in programma nella giornata di lunedì: alle ...

Sassuolo-Monza 0-1 le pagelle e il tabellino della partita . La settima giornata si conclude con le tre gare in programma nella giornata di lunedì: ...

... ledi Salernitana - Inter 0 - 4 L'Inter riparte dopo il ko interno del turno infrasettimanale contro il. Nella trasferta sul campo della Salernitana finisce 4 - 0 in favore dei ......rilasciate al termine della partita Cremonese - Parma (clicca qui per le), valida per l'ottava giornata del campionato Serie BKT. PECCHIA "Una partenza così solo Juventus 2006 - 07 e...

Serie A, le pagelle di Sassuolo-Monza 0-1: troppa stanchezza ... CanaleSassuolo.it

Sassuolo-Juventus 4-2, le pagelle Sky Sport

Ecco le pagelle di Sassuolo-Monza 0-1: SASSUOLO: Consigli 6.5, Toljan 5.5, Erlic 5, Tressoldi 5.5 (67' Ferrari 6), Viña 5.5 (60' Pedersen s.v.), Boloca 5.5, Henrique 5.5, Berardi 6, Thorstvedt 6 (46' ...Il Sassuolo si aggrappa alle sole sgasate di Berardi, che non bastano però per trovare le rete del pari. Pagelle Sassuolo Consigli 6.5 – Reattivo su Colombo nel primo tempo, non può nulla sullo 0-1.