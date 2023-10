Padel | FIP Platinum Sardegna | Martina Pugliesi vola in tabellone

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ci sarà un’altra italiana al via del FIP, torneo difacente parte del Cupra FIP Tour 2023., 36enne di Tivoli, in coppia con la spagnola Elsa Rebecca Terranova ha superato il terzo e decisivo turno di qualificazioni al TC Cagliari, battendo 4-6 6-3 6-1 le altre azzurre Caterina Baldi e Valentina Tommasi al termine di una battaglia durata un’ora e 47 minuti.si aggiunge quindi a Carolina Orsi (che giocherà con la spagnola Carla Mesa Salazar), Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena (in campo insieme), già di diritto per ranking nelprincipale. Niente da fare, invece, perParmigiani (in coppia con l’argentina Marianela Montesi) e Alessia La Monaca (con la spagnola Clara Miret Llorach), ...