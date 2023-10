Overtime Festival 2023 | ‘Zeman vs Ferrara’ | tanti big a Macerata

Michele Spagnuolo, organizzatore diIlsi aprirà mercoledì prossimo con le testimonianze di Luigi Casadei, Roberto Ceriscioli e Sabri Bedzeti, rappresentanti del movimento ...... "L'ultimo passo", scritto a quattro mani con Jonathan Arpetti e che sarà presentato fra qualche settimana all'di Macerata. "Non è stato facile, ma alla fine ho vinto. E se potrò ...

Overtime Festival 2023 con Ciro Ferrara, Pierluigi Pardo e Zdenek Zeman Calcio Style

Overtime Festival torna a Macerata dal 4 all'8 ottobre. Sara Simeoni ... Radio Nuova Macerata

Overtime Festival 2023 al via: da mercoledì 4 ottobre a Macerata. Presenti Pierluigi Pardo, Zdenek Zeman, Ciro Ferrara e tanti altri ...The third annual Greater Middlesex Conference Soccer for a Cause Charity Festival took place on Saturday at three locations in North Brunswick and Metuchen.